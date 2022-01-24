По рисковым операциям в бюджет уплачено до 11 млн манатов - Сафар Мехтиев

БАКУ /Trend/ - В прошлом году по рисковым операциям в госбюджет было уплачено 10 653 683,97 маната.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Сафар Мехтиев.

"Всего в прошлом году на основании показателей риска была выявлена ​​671 рисковая операция по таможенному декларированию, в результате чего в государственный бюджет было уплачено 10 653 683,97 маната", - говорится в публикации.