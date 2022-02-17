Казахстанская фондовая биржа назвала три тренда с начала текущего года

БАКУ /Trend/ - Несмотря на падение акций некоторых компаний на фоне массовых беспорядков в Казахстане, по итогам торговых сессий 26–27 января акции всех компаний начали восстанавливаться в цене.

Об этом сказала Trend Наталья Хорошевская, заместитель председателя правления Казахстанской фондовой биржи (KASE).

По ее словам, на локальном фондовом рынке с начала года уже сменились три ярко выраженных тренда.

"Первый тренд сформировался 5 января, когда снизились цены акций практически всех публичных компаний. Наибольшая коррекция наблюдалась у компаний, чьи акции торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) – Народного банка, Казатомпрома и Kaspi.kz. Так, на LSE акции Народного банка и Kaspi.kz уменьшились в цене на 17,6 процента и 29,3 процента соответственно, при этом на KASE они снизились менее чем на семь процентов. Бумаги же Казатомпрома на LSE, напротив, выросли на 2 процента из-за опасений по сокращению предложения урана", - сказала Хорошевская.

Она отметила, что более сдержанным падением - около 3 процентов – отреагировали на январские события акции компаний "Казахтелеком" и "Казтрансойл". Акции Кселл, КЕГОК и Банка ЦентрКредит лишь слегка скорректировались в сторону снижения.

"Второй тренд длился с 11 по 25 января 2022 года. В этот период инвесторы стали выкупать акции, ранее снизившиеся в цене. Вместе с тем, рынок находился в ожидании коррекции на западных площадках в силу эскалации отношений между Россией и Украиной, распространения нового штамма коронавируса, ужесточения денежно-кредитной политики. Разнонаправленное давление этих факторов способствовало повышению волатильности цен на акции, но, в сущности, рынок большую часть времени развивался в горизонтальном тренде", - подчеркнула Хорошевская.

Третий тренд, по ее словам, начал формироваться с 26 января, когда публичные компании приступили к публикации производственных отчетностей. Еще одним фактором его формирования стало подтверждение рейтинговым агентством Standard & Poors кредитных рейтингов 8 крупнейших казахстанских банков.

"По итогам торговых сессий 26–27 января в цене начали восстанавливаться акции всех компаний, а ценные бумаги Кселл, Казтрансойл и Банка ЦентрКредит с начала года успели вырасти на 4,4 процента, 1,0 процента, 1,7 процента соответственно. В настоящее время продолжается восстановление объема торгов на рынке акций", - сказала Хорошевская.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh