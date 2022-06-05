Обнародован показатель по росту оборота Бакинской фондовой биржи за год

БАКУ /Trend/ - В январе - мае 2022 года оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) превысил 7,415 миллиарда манатов, что на 7,93 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на БФБ.
На государственные ценные бумаги пришлось 55,76 процента оборота БФБ, или 4,135 миллиарда манатов.
Оборот корпоративных ценных бумаг на бирже вырос на 205 процентов по сравнению с январем - маем 2021 года, составив 411,136 миллиона манатов, операций РЕПО - на 25 процентов, до 2,839 миллиарда манатов.
|
Рынки/Операции
|
01.01.2022-31.05.2022
|
01.01.2022-31.05.2022
|
Объем сделок
(в манатах)
|
Количество сделок
|
Среднедневной (количество торговых дней - 94) объем сделок (в манатах)
|
Среднедневное количество сделок
|
Государственные ценные бумаги
|
4,135,147,511
|
912
|
43,990,931
|
9,7
|
1.1. Первичный рынок
|
3,859,967,581
|
603
|
41,063,485
|
6,41
|
Государственные облигации (министерство финансов АР)
|
541,765,874
|
120
|
5,763,467
|
1,28
|
Ценные бумаги Центрального банка Азербайджана (ЦБА)
|
3,318,201,707
|
483
|
35,300,018
|
5,14
|
1.2. Вторичный рынок
|
275,179,930
|
309
|
2,927,446
|
3,29
|
Государственные облигации
|
262,128,561
|
299
|
2,788,602
|
3,18
|
Ценные бумаги ЦБА
|
13,051,368
|
10
|
138,844
|
0,11
|
2. Корпоративные ценные бумаги
|
441,136,514
|
1,901
|
4,692,942
|
20,22
|
2.1. Первичный рынок
|
262,729,514
|
157
|
2,794,995
|
1,67
|
2.1.1. Акции
|
8,936,160
|
26
|
95,066
|
0,28
|
2.1.2. Облигации
|
253,793,354
|
131
|
2,699,929
|
1,39
|
- Ипотечные облигации
|
90,126,666
|
6
|
958,794
|
0,06
|
- Другие облигации
|
163,666,688
|
125
|
1,741,135
|
1,33
|
2.2. Вторичный рынок
|
178,407,000
|
1,744
|
1,897,947
|
18.55
|
2.2.1. Акции
|
1,867,175
|
1,406
|
19,864
|
14,96
|
2.2.2. Облигации
|
176,539,824
|
338
|
1,878,083
|
3,60
|
- Ипотечные облигации
|
104,202,060
|
8
|
1,108,533
|
0,09
|
- Другие облигации
|
72,337,765
|
330
|
769,551
|
3,51
|
3. Операции РЕПО
|
2,839,471,762
|
1,370
|
30,207,146
|
14,57
|
По государственным облигациям
|
1,672,306,044
|
1,050
|
17,790,490
|
11,17
|
По ценным бумагам ЦБА
|
1,144,601,610
|
216
|
12,176,613
|
2,30
|
По корпоративным ценным бумагам
|
22,564,107
|
104
|
240,044
|
1,11
|
Всего (1+2+3)
|
7,415,755,786
|
4,183
|
78,891,019
|
44,50
|
- в том числе: первичный рынок
|
4,122,697,095
|
760
|
43,858,480
|
8,09
|
- в том числе: вторичный рынок
|
453,586,929
|
2,053
|
4,825,393
|
21,84