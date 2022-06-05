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Обнародован показатель по росту оборота Бакинской фондовой биржи за год

Финансы Материалы 5 июня 2022 12:00
Обнародован показатель по росту оборота Бакинской фондовой биржи за год

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В январе - мае 2022 года оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) превысил 7,415 миллиарда манатов, что на 7,93 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на БФБ.

На государственные ценные бумаги пришлось 55,76 процента оборота БФБ, или 4,135 миллиарда манатов.

Оборот корпоративных ценных бумаг на бирже вырос на 205 процентов по сравнению с январем - маем 2021 года, составив 411,136 миллиона манатов, операций РЕПО - на 25 процентов, до 2,839 миллиарда манатов.

Рынки/Операции

01.01.2022-31.05.2022

01.01.2022-31.05.2022

Объем сделок

(в манатах)

Количество сделок

Среднедневной (количество торговых дней - 94) объем сделок (в манатах)

Среднедневное количество сделок

Государственные ценные бумаги

4,135,147,511

912

43,990,931

9,7

1.1. Первичный рынок

3,859,967,581

603

41,063,485

6,41

Государственные облигации (министерство финансов АР)

541,765,874

120

5,763,467

1,28

Ценные бумаги Центрального банка Азербайджана (ЦБА)

3,318,201,707

483

35,300,018

5,14

1.2. Вторичный рынок

275,179,930

309

2,927,446

3,29

Государственные облигации

262,128,561

299

2,788,602

3,18

Ценные бумаги ЦБА

13,051,368

10

138,844

0,11

2. Корпоративные ценные бумаги

441,136,514

1,901

4,692,942

20,22

2.1. Первичный рынок

262,729,514

157

2,794,995

1,67

2.1.1. Акции

8,936,160

26

95,066

0,28

2.1.2. Облигации

253,793,354

131

2,699,929

1,39

- Ипотечные облигации

90,126,666

6

958,794

0,06

- Другие облигации

163,666,688

125

1,741,135

1,33

2.2. Вторичный рынок

178,407,000

1,744

1,897,947

18.55

2.2.1. Акции

1,867,175

1,406

19,864

14,96

2.2.2. Облигации

176,539,824

338

1,878,083

3,60

- Ипотечные облигации

104,202,060

8

1,108,533

0,09

- Другие облигации

72,337,765

330

769,551

3,51

3. Операции РЕПО

2,839,471,762

1,370

30,207,146

14,57

По государственным облигациям

1,672,306,044

1,050

17,790,490

11,17

По ценным бумагам ЦБА

1,144,601,610

216

12,176,613

2,30

По корпоративным ценным бумагам

22,564,107

104

240,044

1,11

Всего (1+2+3)

7,415,755,786

4,183

78,891,019

44,50

- в том числе: первичный рынок

4,122,697,095

760

43,858,480

8,09

- в том числе: вторичный рынок

453,586,929

2,053

4,825,393

21,84
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