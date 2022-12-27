Азербайджанская инвесткомпания выставила облигации на БФБ

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению процентных необеспеченных обыкновенных именных бездокументарных облигаций ОАО "Инвестиционная компания CPM" на сумму 400 тысяч манатов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

По данным БФБ, в ходе аукциона один инвестор подал одну заявку.

На аукцион было выставлено 400 облигаций номинальной стоимостью 1 000 манатов каждая.

Андеррайтером размещения является ОАО "Инвестиционная компания СРМ".

Таким образом, уставный капитал инвестиционной компании увеличился с 400 тысяч до 800 тысяч манатов.