Недвижимое имущество азербайджанского банка выставлено на аукцион

БАКУ /Trend/ - 27 марта на торги в Бакинском аукционном центре будет выставлено недвижимое имущество ОАО AGBank, находящегося в процессе ликвидации, сообщает в среду Trend со ссылкой на Азербайджанский фонд страхования вкладов.

На аукцион выставляется частный жилой дом площадью 94,49 квадратных метра по адресу: город Габала, улица Мирзы Фатали Ахундова.

Стартовая цена - 57 500 манатов.

Организатору аукциона необходимо заплатить пять процентов от цены продажи. Стоимость покупки должна быть оплачена покупателем в течение семи календарных дней.

Желающие принять участие в аукционе могут представить необходимые документы по адресу: Баку, Сабаильский район, Бадамдарское шоссе, 27.

Телефоны для дополнительной информации: (+99455) 206-66-67.