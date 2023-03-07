Минфин Азербайджана выставил на торги гособлигации

БАКУ /Trend/ - 7 марта на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошел аукцион по размещению государственных облигаций министерства финансов Азербайджана со сроком обращения 364 дня, передает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

В ходе аукциона 27 инвесторов подали 64 заявки в ценовом диапазоне от 89,3644 (12 процентов) до 93,9613 маната (6,48 процента).

В соответствии с решением министерства финансов цена отсечения гособлигаций была определена на уровне 93,8930 (6,5581 процента), а средневзвешенная цена - 93,9302 маната (6,5155 процента).

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 273 953 300 манатов, а объем размещения – 70 000 000 манатов.

Дата погашения облигаций – 5 марта 2024 года.

Напомним, что недавно Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана в качестве платежного агента осуществил купонные выплаты по облигациям министерства финансов Азербайджана.

Согласно информации, произведены купонные выплаты на сумму 3 363 000 манатов.