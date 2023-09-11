В Premium Bank объяснили причину снижения процента по депозиту

БАКУ/Trend/ - Снижение процента по депозиту связано с выпуском нового продукта Premium Bank на рынок.

Об этом в понедельник Trend сказали в пресс-службе банка.

Отметим, что ранее в СМИ распространилась информация о том, что банк резко снизил процент по депозиту в манатах.

"В августе 2023 года завершился срок действия продукта Premium Bank с процентной ставкой по депозиту в размере 8%. В сентябре Premium Bank представил новый финансовый продукт, характеризующийся следующими процентными ставками: при сроке в шесть месяцев - 1% (годовые), при сроке в один год - 1,5% (годовые), при сроке в два года - 2% (годовые) и при сроке в три года - 5% (годовые)", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что Premium Bank завершил 2022 год с чистой прибылью в размере 5,466 миллиона манатов.

Согласно финансовому отчету банка, его чистая процентная прибыль составила 20,768 миллиона манатов. Она была сформирована за счет процентных доходов - 30,711 миллиона манатов и процентных расходов - 9,943 миллиона манатов.

Непроцентные доходы банка составили 18,149 миллиона манатов, непроцентные расходы - 28,372 миллиона манатов.