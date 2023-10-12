БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обсуждено решение споров по операциям “Card-to-Card”, сообщает в четверг Trend.

Согласно данным Ассоциации банков Азербайджана (АБА), обсуждения состоялись в рамках онлайн-заседания экспертной группы АБА по платежным системам и цифровому банкингу.

Кроме того, в рамках заседания были обсуждены межбанковские тарифы на услуги, применяемые при операциях с платежными картами, разрешение спорных ситуаций, возникающих по платежным операциям типа “Card-to-Card” внутри страны, и другие текущие проекты.

Отметим, что AБA была основана коммерческими банками в 1990 году. Основная цель AБA - представлять организации-члены, оказывать поддержку в удовлетворении их потребностей в различных видах бизнес-услуг и координировать их деятельность.

В настоящее время членами AБA являются 24 банка и 6 небанковских организаций.