ЦБ Азербайджана назвал даты рассмотрения денежно-кредитной политики в 2024 году

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует рассмотреть свою денежно-кредитную политику в 2024 году восемь раз.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении ЦБА об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2024 год.

Решения Центробанка по параметрам процентного коридора будут обнародованы 31 января, 28 марта, 1 мая, 21 июня, 31 июля, 18 сентября, 30 октября и 18 декабря.

Согласно информации, из указанных дат 31 января, 1 мая, 31 июля и 30 октября оглашение решения будет сопровождаться пресс-конференцией.

Напомним, что на последнем заседании в 2023 году ЦБА принял решение понизить учетную ставку с 8,5 до 8 процентов, верхний предел процентного коридора был снижен с 9,5 процента до 9 процентов, а нижний - с 7 до 6,5 процента.