Azər Türk Bank установил лимит на переводы с карты на карту - причины (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Azər Türk Bank установил лимит на переводы с карты на карту. Так, клиенты банка могут совершать операции с карты на карту 15 раз в день и 60 раз в месяц.

Как сообщили во вторник в ответ на запрос Trend в Azər Türk Bank, анализ транзакций C2C позволяет предположить, что отсутствие лимита приводит к злоупотреблениям, поэтому было установлено ограничение, определенное специалистами Azer Türk Bank на основе статистических данных.

"Проведенный анализ транзакций C2C через дебетовые и кредитные карты, принадлежащие нашему банку, позволяет предположить, что отсутствие лимита по количеству для данного типа транзакций приводит к случаям злоупотреблений со стороны некоторых клиентов. Соответствующими структурами Azer Türk Bank был проанализирован ряд подозрительных операций, выявлены многочисленные случаи уклонения от уплаты налогов, предотвращен ряд случаев мошенничества", - сказали в Azər Türk Bank.

Как отметили в банке, учитывая это, данному виду операций было уделено особое внимание, и установлено ограничение на количество операций.

"Установленный лимит был определен специалистами банка на основе наших статистических показателей в этой сфере", - добавили в Azər Türk Bank.

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