БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обсуждены планируемые меры по развитию рынка капитала, сообщает во вторник Trend.

Согласно данным Национального депозитарного центра (НДЦ) Азербайджана, состоялась значимая встреча с ключевыми участниками рынка капитала. В этом мероприятии приняли участие председатель наблюдательного совета НДЦ Эльчин Ализаде, заместитель председателя наблюдательного совета Умейра Ибрагимова, а также члены совета директоров НДЦ и руководители ведущих инвестиционных компаний страны.

Эльчин Ализаде, выступивший с вступительной речью, отметил важность собрания и подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества между участниками рынка капитала. Он представил краткую информацию о намеченных мерах по развитию данного сектора экономики.

После представителям инвестиционных компаний была представлена краткая презентация, содержащая анализ ключевых статистических данных, включая отчеты о биржевых и внебиржевых сделках, а также впервые представлен отчет об инвесторах по экономическим зонам компании.

В ходе обсуждения целей, определенных в утвержденных стратегиях развития рынка капитала, участники встречи активно обменялись мнениями по актуальным темам. Была достигнута договоренность о необходимости регулярного проведения подобных встреч для эффективного развития рынка капитала Азербайджана.

Напомним, что Национальный депозитарный центр (НДЦ) - это участник рынка ценных бумаг, выполняющий функцию централизованного депозитарного обслуживания сделок с ценными бумагами. Задачами НДЦ является оказание депозитарных, реестровых и клиринговых услуг с применением современных технологий, соответствующих международным стандартам.

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