Умеренное ужесточение бюджетной политики возобновится в этом году – МВФ (ФОТО)

ВАШИНГТОН /Trend/ - Ожидается возобновление умеренного ужесточения налогово-бюджетной политики в этом году.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал сегодня директор Департамента по бюджетным вопросам МВФ Витор Гаспар в ходе брифинга по финансовому мониторингу (Fiscal Monitor), проведенного в рамках весенних встреч МВФ в Вашингтоне.

Он отметил, что глобальная экономическая и финансовая ситуация улучшилась, инфляция снизилась, а риски для глобальных перспектив становятся сбалансированными.

«Пришло время переключить внимание на фискальную политику. В 2023 году мировой государственный долг вырос до 93 процентов ВВП и остался на девять процентных пунктов выше допандемического уровня. Ожидается, что в этом году возобновится умеренное ужесточение налогово-бюджетной политики, но остается значительная неопределенность в отношении рекордного числа стран мира, где более половины населения участвует в выборах», — пояснил Гаспар.

По его словам, данные показывают, что в годы выборов дефицит бывает на четыре процентных пункта выше запланированного в бюджете.

«Заглядывая в будущее, можно сказать, что глобальный государственный долг, по прогнозам, приблизится к 100 процентам ВВП к концу десятилетия. Этот рост мирового государственного долга в первую очередь обусловлен ситуацией в Китае и Соединенных Штатах, где государственный долг сейчас выше и, как ожидается, будет расти быстрее, чем прогнозировалось до пандемии. Хотя в среднесрочной перспективе прогнозируется умеренное ужесточение налогово-бюджетной политики, оно будет недостаточным для стабилизации государственного долга во многих странах. При нынешней политике первичный дефицит останется выше этого стабилизирующего уровня в 2029 году примерно в трети стран с развитой экономикой и странах с формирующимся рынком и почти в четверти развивающихся рынков с низкими доходами. Более высокие реальные процентные ставки и более низкие среднесрочные перспективы роста усиливают давление на прибыль», — сказал Гаспар.

Он отметил, что на этом фоне последний финансовый отчет МВФ призывает к долгосрочному ужесточению налогово-бюджетной политики для защиты государственных финансов.

«База консолидации должна быть откалибрована в зависимости от фискальных рисков и макроэкономических условий, с которыми сталкивается каждая страна. Решение проблемы долга и дефицита сегодня поможет избежать более болезненных изменений в будущем. Ужесточение налогово-бюджетной политики также будет важным фактором завершения последней мили дефляции, особенно в странах, характеризующихся избыточным спросом», — сказал директор Департамента.

Отметим, что 15 апреля в Вашингтоне стартовали Весенние совещания Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.

Основные министерские встречи и мероприятия пройдут 17-19 апреля, а другие встречи - 15-20 апреля.

В числе основных мероприятий заседания Комитета по развитию и Международного валютно-финансового комитета МВФ, на которых обсуждается ход работы Группы Всемирного банка и МВФ.

Весенние совещания собирают вместе руководителей центральных банков, министров финансов и развития, парламентариев, представителей частного сектора, организаций гражданского общества и ученых для обсуждения вопросов, вызывающих глобальную озабоченность, включая вопросы мировой экономики, искоренение бедности, экономическое развитие.