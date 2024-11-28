Азербайджан обнародовал объем государственного долга

БАКУ/Trend/ - На первое октября текущего года государственный долг Азербайджана составил 26,201 миллиарда манатов, что эквивалентно 21,6 процента прогнозируемого ВВП страны на 2024 год.

Об этом передает Trend со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно расчетам на основе данных министерства, это на 52,3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Внешний долг составляет 5,299 миллиарда долларов США (7,4 процента прогнозируемого ВВП), а внутренний долг - 17,192 миллиарда манатов (14,2 процента).

Отмечается, что внешний долг сократился на 18,9 процента, а внутренний увеличился в 2,8 раза по сравнению с прошлым годом.

Министерство отмечает, что резкий рост внутреннего долга связан с реализацией целенаправленной политики заимствования в рамках "Стратегии управления государственным долгом на среднесрочный и долгосрочный периоды".

"Это включает развитие рынка государственных ценных бумаг, формирование кривой доходности государственного долга и замещение внешнего долга внутренним", - говорится в информации министерства.

На первое октября структура внешнего долга по валютам выглядит следующим образом: СДР (специальные права заимствования МВФ) - 3,7 процента, доллары США 86,1 процента, евро - 6,1 процента, японские иены - 3,4 процента, другие валюты - 0,7 процента.

Обязательства с плавающей процентной ставкой составляют 48,3 процента внешнего долга, с фиксированной ставкой - 51,7 процента.

По срокам погашения внешний долг распределяется следующим образом: 48,5 процента - до пяти лет, 44,5 процента - от пяти до 10 лет, семь процентов - свыше 10 лет. Внешний государственный долг включает кредиты, привлеченные от международных финансовых институтов для реализации инфраструктурных проектов и программ финансирования, а также средства, не погашенные на отчетную дату по государственным ценным бумагам, размещенным на международных финансовых рынках.