Kapital Bank проводит пресс-конференцию по итогам 2024 года и планам на 2025 год (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank проводит пресс-конференцию по итогам 2024 года и планам на 2025 год.

Как сообщает в четверг Trend, среди основных тем пресс-конференции: финансовые показатели и статистика 2024 года, новшества и статистика для клиентов МСБ, цифровизация, кибербезопасность, актуальные и планируемые проекты на ближайшее время, планы на 2025 год.

Как сказал член правления, главный финансовый администратор Kapital Bank Эмин Мамедов, на первое ноября текущего года активы Kapital Bank превысили 10 миллиардов манатов.

"На первое ноября активы банка составили 10,1 миллиарда манатов, что на 15 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2024 году были выплачены дивиденды в размере 176 миллионов манатов по итогам деятельности за прошлый год", - сказал он.

По его словам, Kapital Bank работает над диверсификацией своих активов.

"В кредитном портфеле также уделяется больше внимания кредитам для малого и среднего бизнеса, а также ипотечным займам", - добавил он.

Главный риск-менеджер Kapital Bank Джавид Мирзоев, в свою очередь, сообщил, что в январе-ноябре этого года было заблокировано 194 347 операций и 3 753 карточных счета 142 250 уникальных клиентов из-за подозрений в мошеннических действиях.

"Это вдвое больше, чем в прошлом году. Анализ показал, что мошенники часто используют доверчивость людей, распространяя видеоролики и рекламные тексты в социальных сетях, где обещают лёгкую прибыль, товары со скидками или другие "выгодные предложения". В результате клиенты переходят по поддельным ссылкам, вводят данные своих карт или передают их третьим лицам.

Мы активно боремся с мошенническими веб-сайтами и аккаунтами в социальных сетях. Так, за 11 месяцев этого года мы подали жалобы и добились блокировки 105 фальшивых сайтов и около 1 000 аккаунтов в соцсетях. Для сравнения, в 2023 году эти показатели составили 90 сайтов и более 800 аккаунтов.

В следующем году мы намерены продолжать и расширять эту работу," – отметил он.

Далее, председатель правления, генеральный директор Kapital Bank Фарид Гусейнов сказал, что с первого квартала 2025 года Kapital Bank начнет преобразование бренда в Birbank.

"Как вам известно, в 2021 году внедрив возможность полностью онлайн-заказа кредитов и карт, мы сделали Birbank первым цифровым банком страны. Наши клиенты положительно восприняли это новшество. На сегодняшний день, с более чем 3 миллионами активных пользователей в месяц Birbank стал таким же сильным брендом, как Kapital Bank. Наши планы на будущее связаны с дальнейшей цифровизацией, внедрением современных технологий и искусственного интеллекта. Именно поэтому с первого квартала 2025 года мы начинаем трансформацию бренда Kapital Bank в бренд Birbank.

Это не означает, что Kapital Bank полностью исчезнет. Вы будете видеть Kapital Bank как финансовый институт и корпоративный бренд. Все наши продукты и услуги мы будем предлагать нашим клиентам под брендом Birbank. Мы, как и наши клиенты, станем частью Birbank. Если вы спросите, изменится ли что-то в отношении к клиентам, то ответ – да, клиенты почувствуют эту перемену в большей степени.

Birbank можно охарактеризовать как более молодой, динамичный, оперативный, цифровой и инновационный бренд. И все это найдет отражение в улучшенном клиентском опыте. Наши клиенты смогут получить все продукты и услуги через сайт и приложение Birbank. Кроме того, филиалы Kapital Bank также будут трансформированы в филиалы Birbank, и этот процесс займет около двух лет", - сказал Ф.Гусейнов.

Новость обновляется