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Центробанк выдал лицензию азербайджанскому банку на деятельность страхового агента

Финансы Материалы 7 января 2025 17:18 (UTC +04:00)
Центробанк выдал лицензию азербайджанскому банку на деятельность страхового агента

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал лицензию на деятельность страхового агента ОАО "Premium Bank".

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА, в настоящее время в Азербайджане 57 юридических лиц имеют лицензию страхового агента.

Ранее ЦБА выдал схожую лицензию ОАО "Xalq Bank".

Напомним, что "Premium Bank" был основан в 1993 году под названием "AZAL Bank", в 2008 году сменил название на "Silk Way Bank", а в 2018 году провел ребрендинг. Уставный капитал банка составляет 154,601 миллиона манатов.

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