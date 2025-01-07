Центробанк выдал лицензию азербайджанскому банку на деятельность страхового агента

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал лицензию на деятельность страхового агента ОАО "Premium Bank".

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА, в настоящее время в Азербайджане 57 юридических лиц имеют лицензию страхового агента.

Ранее ЦБА выдал схожую лицензию ОАО "Xalq Bank".

Напомним, что "Premium Bank" был основан в 1993 году под названием "AZAL Bank", в 2008 году сменил название на "Silk Way Bank", а в 2018 году провел ребрендинг. Уставный капитал банка составляет 154,601 миллиона манатов.