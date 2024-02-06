"Bulgartransgaz" осуществит важный региональный водородный проект

БАКУ /Trend/ — Проект "Bulgartransgaz" по созданию инфраструктуры для транспортировки водорода вошел в список проектов ЕС, представляющих общий интерес (PCI), и станет важным "зеленым" проектом страны и региона, сказал руководитель "Bulgartransgaz" Владимир Малинов в интервью болгарскому агентству "BTA", сообщает во вторник Trend.

По его мнению, предлагаемый "Bulgartransgaz" проект по созданию инфраструктуры для транспортировки водорода является ключевым для реализации концепции транспортировки чистого водорода.

"Планируемая инфраструктура состоит из нового трубопровода протяженностью около 250 километров и двух компрессорных станций в районах Дупница и Кулата. А в районе Кулата/Сидирокастро планируется подключение к сети греческого газотранспортного оператора DESFA", — сказал Малинов.

Новая инфраструктура позволит осуществлять двустороннюю транспортировку как водорода отечественного производства, так и водорода из Греции.

Малинов также отметил, что "Bulgartransgaz" уже разрабатывает проекты по последующему развитию инфраструктуры транспортировки водорода в соседние страны, а также по адаптации существующей газотранспортной системы для работы со смесями водорода и газа.

Транспортировка водорода входит в число приоритетов ЕС, Стратегию RePower.

Этот вопрос важен и для стран, не входящих в ЕС, но экспортирующих газ в Европу.