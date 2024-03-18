Проведение COP29 в Азербайджане откроет новые возможности для возобновляемой энергии - эксперт (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Проведение COP29 в Азербайджане откроет новые возможности для возобновляемой энергии.

Об этом в понедельник Trend заявил экономист-эксперт Эйюб Керимли.

По его словам, в Азербайджане проводится важная работа по формированию чистой окружающей среды.

"Проведение этого мероприятия в нашей стране откроет новые возможности в области возобновляемой энергии и положительно повлияет на инвестиционный климат в этой области. Так что интерес крупных компаний, работающих в этой сфере, будет прикован к нашей стране.

Это также окажет большое влияние на рост потенциала "зеленой" энергии и экспорт нашей страны в будущем. Вклад COP29 в политику нашей страны в области "зеленой" энергии будет очень значительным. Азербайджан также сотрудничает с международными структурами в области "зеленой" энергии. Работа в этом направлении ведется очень быстро.

В приоритетах, предусматривающих социально-экономическое развитие нашей страны до 2030 года, основными направлениями являются чистая окружающая среда и переход на "зеленую" энергию. Предполагается увеличить долю альтернативной и возобновляемой энергии в общей произведенной энергии до 40 процентов. Азербайджан является одной из стран с высоким потенциалом в области возобновляемых источников энергии", - отметил эксперт.

По его словам, COP29 также является политическим событием.

"Проведение COP29 в Азербайджане повысит престиж нашей страны на международной арене", - добавил Э.Керимли.

Отметим, что по данным министерства энергетики, технический потенциал возобновляемых источников энергии Азербайджана составляет 135 гигаватт на суше и 157 гигаватт на море. Экономический потенциал возобновляемых источников энергии составляет 27 гигаватт, в том числе 3 тысячи мегаватт ветровой энергии, 23 тысячи мегаватт солнечной энергии, биоэнергетический потенциал - 380 мегаватт. Потенциал горных рек оценивается в 520 мегаватт.

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