Азербайджан в рамках проведения COP29 подходит к переговорному процессу со всеми участниками через призму нейтральности - Ялчин Рафиев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в рамках мандата на проведение конференции COP29 подходит к переговорному процессу со всеми участвующими сторонами через призму прозрачности, инклюзивности и нейтральности.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил главный переговорщик COPP29 Ялчин Рафиев в своем выступлении во время первой пресс-конференции председательства COP29.

"Ключевые темы переговоров COP29, включая климатическое финансирование, всесторонне обсуждаются со всеми сторонами, активно ведется работа над возможными решениями для успешного исхода переговоров", - отметил Я.Рафиев.

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