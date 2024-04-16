Парвиз Шахбазов поделился видением Азербайджана в отношении "зеленого" водорода (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Мы рассматриваем развитие водородной отрасли, как важной части перехода к доступной, безопасной и чистой энергетике, заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе "Green Hydrogen Summit" (конференции по "зеленому" водороду) в рамках Недели устойчивого развития в столице ОАЭ - Абу-Даби.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на пресс-релиз минэнерго Азербайджана, Шахбазов выступил на министерской панели "Национальные стратегии и политика по ускорению "зеленой" водородной экономики".

Министр отметил, что водород является одним из основных компонентов преобразующего развития Азербайджана и входит в повестку дня поставщиков энергии.

"Без внедрения "зеленого" водорода мы не сможем эффективно решить проблему декарбонизации ряда секторов экономики, в которых фиксируются выбросы парниковых газов", - считает министр.

По его словам, вопрос производства и использования водорода отражен в стратегии развития Азербайджана как страны "зеленого роста с чистой окружающей средой", в документах по превращению освобожденных от оккупации территорий в "зоны зеленой энергетики", а также в стратегических документах об энергетическом партнерстве с Европейским союзом.

Парвиз Шахбазов уверен, что "зеленый" водород важен для укрепления позиций Азербайджана в энергоснабжении с помощью новых источников энергии и энергокоридоров (через Каспий и через Черное море), а также для способности страны сократить выбросы углекислого газа на 40 процентов к 2050 году.

Министр напомнил, что в подписанных с Masdar, ACWA Power, bp, Fortescue и другими международными энергетическими компаниями документах по проектам "зеленой" энергетики суммарной мощностью более 28 ГВт предусматривается вопрос производства "зеленого" водорода.

В этом смысле важен и потенциал морской ветроэнергетики (общий объем оценен в 157 ГВт).

"Также на конференции было заявлено, что миссия председательства Азербайджана на COP29 внесет свой вклад в переход к "зеленой" энергетике в мире и к решению вопросов финансовой поддержки развития "зеленого" водорода", - отмечено в пресс-релизе.

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