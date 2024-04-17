Глава минэнерго Азербайджана о приоритетах инвестирования в "зеленые" проекты

БАКУ/Trend/ - Финансы являются одним из важных условий для утроения использования возобновляемых источников энергии к 2030 году.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в своем выступлении на пленарном заседании высокого уровня по теме "Тройное увеличение возобновляемой энергетики" в рамках 14-й сессии Ассамблеи IRENA в Абу-Даби.

"Инвестиции должны быть направлены на создание производственных мощностей, интеграцию в энергосистему, увеличение и модернизацию мощностей электросетей, строительство интерконнекторов и систем хранения энергии", - отметил министр.

Он оценил присоединение Азербайджана к "Глобальным обещаниям по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности" как доказательство приверженности к переходу на "зеленую" энергетику.

Министр еще раз подчеркнул, что шанс проведения COP29 в Азербайджане дает возможность стране улучшить достижения в развитии возобновляемой энергетики.

"COP29 станет важной платформой для мобилизации усилий для принятия новых глобальных коллективных финансовых целей", - добавил он.

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