Чехия и Азербайджан могут сотрудничать в строительстве малых ГЭС – минпромторг Чехии (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Чехия и Азербайджан могут сотрудничать в строительстве малых гидроэлектростанций.

Об этом Trend сообщил источник в министерстве промышленности и торговли Чехии.

"Чтобы сосредоточиться на сотрудничестве между Чешской Республикой и Азербайджаном в соответствующих областях, изучается несколько ключевых мер и механизмов. Подписание чешско-азербайджанского соглашения о сотрудничестве в области энергетики заложило основу для будущего сотрудничества. Первое заседание Совместной рабочей группы в марте 2023 года станет подходящей платформой для дальнейшего развития этого сотрудничества. Совместные семинары, конференции и форумы способствуют налаживанию связей между бизнес-структурами в энергетическом секторе, предоставляя возможности для обучения и программ развития", - сказали в министерстве.

Источник в ведомстве подчеркнул, что Чехия готова поделиться своим опытом и технологиями в области возобновляемых источников энергии, включая биоэнергетику и утилизацию отходов.

"Сотрудничество может включать в себя строительство малых гидроэлектростанций и поддержку Государственной программы Азербайджана по использованию альтернативных и возобновляемых источников энергии. Перспективное сотрудничество в области развития производства и использования водорода и экологически чистого аммиака, а также обмен опытом в разработке водородных стратегий предоставляют дополнительные возможности для нашего сотрудничества. У нас будет возможность обсудить основные меры, которые помогли бы нам в этом, на Бакинской энергетической неделе в июне этого года", - отметил он.

Источник упомянул, что сотрудничество между Чехией и Азербайджаном в энергетическом секторе развивается позитивно, и обе страны сосредоточены на укреплении сотрудничества в области возобновляемых источников энергии и низкоуглеродных технологий.

"Их общая заинтересованность в диверсификации поставок энергоносителей и разработке новых проектов в энергетическом секторе подчеркивает важность этого двустороннего сотрудничества для энергетической безопасности и устойчивого развития. Поддержка Чешской Республикой импорта нефти и газа из Азербайджана отражает стратегические усилия по диверсификации маршрутов и источников поставок. Кроме того, обе стороны заинтересованы в инновациях и технологическом прогрессе, включая сотрудничество в таких областях, как водород и экологически чистый аммиак", - добавили в ведомстве.

Отметим, что общая установленная мощность возобновляемых источников энергии в Азербайджане в настоящее время составляет 1688 МВт, или 20,3 процента от общей мощности энергосистемы страны.

Азербайджан активизировал свою деятельность в области возобновляемых источников энергии, добавив 363 МВт, в том числе за счет солнечной энергии (Гарадагская АЭС мощностью 230 МВт) и гидроэнергетики. Страна движется к цели достижения 30-процентной доли возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе к 2027 году.

Последний отчет Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) показал впечатляющее увеличение доли возобновляемых источников энергии в мировом энергетическом балансе на 3870 ГВт, из которых 1454 ГВт приходится на Китай.

В 2023 году Азербайджан произвел 2,116 миллиарда киловатт-часов электроэнергии (почти 10 процентов от общего объема производства электроэнергии) за счет возобновляемых источников энергии.

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