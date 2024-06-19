Сообщества во всем мире страдают от последствий изменения климата - Ялчин Рафиев

БАКУ /Trend/ - Сообщества во всем мире продолжают страдать от негативных последствий изменения климата.

Как сообщает Trend, об этом сказал сегодня заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев во время выступления на 29-м заседании высокого уровня "Путь к COP29: устойчивое и прочное будущее", проходящем в Баку.

Он отметил, что к решению этой проблемы нужно подходить комплексно, чтобы добиться сокращения выбросов парниковых газов.

"Обычно мы концентрируемся на одном типе парниковых газов, которые вызывают изменение климата, но мы также должны обращать внимание и на другие. Их называют суперзагрязнителями, и они не только приводят к эмиссии, но вызывают глобальное потепление, загрязняют воздух, вызывая проблемы со здоровьем у людей", - сказал Я.Рафиев.

Отметим, что основной целью этой встречи на высоком уровне является обеспечение совместной деятельности всех заинтересованных сторон для обеспечения успеха COP29 в Баку.

Подготовка к COP29 в Баку включает в себя многогранный подход к обеспечению реагирования на существующие глобальные вызовы и возможности в климатической деятельности.

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