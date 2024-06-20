В Баку проходит форум по климатическим действиям молодежной организации ДН (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Баку стартовал международный форум по климатическим действиям, организованный Молодежной организацией Движения неприсоединения (ДН), передает в четверг Trend с данного мероприятия.

Согласно программе, форум будет длиться до 24 июня и помимо Баку, его программа охватывает и мероприятия в Шамахы.

Как сказал в ходе форума заместитель министра иностранных дел Азербайджана, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев, молодежь должна быть частью взаимодействия во время COP29.

Рафиев подчеркнул, что именно благодаря таким мероприятиям можно активно продвигать климатическую повестку мира и вовлекать в нее молодежь ради устойчивого будущего.

"В качестве председательства в COP29, мы включили молодежную составляющую во все наши мероприятия. В ходе переговоров мы сотрудничаем с Молодежной организацией Движения неприсоединения и другими организациями. Нам важно мнение молодого поколения и мы будем стараться отражать их точку зрения на глобальных переговорах по климату", - отметил Рафиев.

Отметим, что Молодежная организация ДН действует в 49 государствах-членах Движения неприсоединения. Молодежная сеть ДН была официально создана 5 октября 2021 года в Баку. Преобразование в организацию произошло после принятия Шушинского соглашения в рамках Молодежного саммита Движения неприсоединения, проведенного с участием 70 представителей молодежи из 63 государств-членов Движения неприсоединения.

Руководителем организации является Лейла Гасанова - Молодежный защитник климата (климатический лидер) на COP29.

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