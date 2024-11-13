На COP29 прошла панельная сессия на тему «Климатическая справедливость и равенство» (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В «Зеленой зоне» COP29 прошла панельная сессия на тему «Климатическая справедливость и равенство».

Как сообщает Trend, в третий день конференции COP29, которая проходит в Баку, продолжается ряд мероприятий в рамках программы «Зеленая зона». 13 ноября была организована совместная панельная сессия Азербайджанской операционной компании COP29 и официального логистического партнера Rhenus.

Сессия, посвященная теме «Климатическая справедливость и равенство», охватила обсуждение важной роли бизнеса в смягчении последствий изменения климата и достижении глобальной цели нулевого уровня выбросов углерода. Среди выступавших были Лейла Гасанова, молодежный климатический чемпион COP29, Руанна Хейнс, руководитель группы по климатической дипломатии Альянса малых островных государств, Александра Огнева, руководитель проектов Rhenus Group, заместитель председателя II Рабочей группы МГЭИК Адель Томас и исполнительный директор КГМСХИ Исмахан Элуафи. Участники обсудили непропорциональное воздействие изменения климата на уязвимые группы, такие как низкодоходные сообщества, коренные народы, женщины и молодежь, а также необходимость справедливой и инклюзивной климатической политики. На сессии также были приведены примеры гендерно-чувствительных подходов и молодежных инициатив в обеспечении климатической справедливости и справедливой политики.

Также 13 ноября, помимо панельной сессии, организованной Азербайджанской операционной компанией COP29 в "Зеленой зоне", прошел ряд мероприятий для разных аудиторий и направлений. Были организованы обсуждения и заседания, посвященные ключевой роли океанов в предотвращении изменения климата, разработке общественных стратегий для защиты прибрежных регионов, пострадавших от повышения уровня моря, и стратегиям декарбонизации. Также прошли занятия по йоге, кинопоказ и музыкальные мероприятия.