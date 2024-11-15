Энергопереход невозможен без привлечения новых технологий - вице-министр энергетики Казахстана

БАКУ / Trend/ – Энергопереход невозможен без привлечения новых технологий.

Как сообщает Trend в пятницу, об этом сказал вице-министр энергетики Казахстана Ильяс Бакытджан во время Министерского диалога по продвижению энергетического перехода на основе возобновляемых источников энергии в Центральной Азии.

"Важно отметить о технологических факторах, о том, что энергопереход невозможен без привлечения новых технологий, наилучших доступных технологий.

В этой связи мы в национальных проектах по модернизации энергетики также учитываем промышленный потенциал Казахстана, а также поддержку инноваций и трансфер технологий. Достижение углеродной нейтральности является для нас важной частью нашей экономики, и мы в целом, поддерживаем те инициативы, которые были озвучены организатором нашего COP29 азербайджанской стороны. В целом, наши намерения подтверждаются подписанными документами", - подчеркнул Бакытджан.