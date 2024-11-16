Рада начать участие в COP29 с поддержки инициативы Green Digital Action - заместитель гендиректора ЮНЕСКО (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Заместитель генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэла Рамос заявила, что рада начать участие в COP29 с поддержки инициативы Green Digital Action, возглавляемой Международным союзом электросвязи (МСЭ) и правительством Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, об этом она написала в соцсети X.

"Эти усилия соответствуют масштабу наших климатических вызовов, учитывая, что мы значительно отстаём. Технологический прогресс пока не способствует улучшению климата. Напротив, углеродный след искусственного интеллекта (ИИ) и генеративного ИИ, связанный с высоким потреблением энергии, воды, использованием ресурсов и образованием отходов, вызывает серьёзное беспокойство", — отметила Рамос.

Она подчеркнула, что ЮНЕСКО с 2021 года активно занимается вопросами ИИ и окружающей среды, опираясь на принятую Рекомендацию об этических аспектах ИИ, подписанную 194 государствами-членами, включающую подробный раздел, посвящённый экологии.

"Инициатива Green Digital Action направлена не только на минимизацию воздействия ИИ на окружающую среду, но и на использование технологий для решения экологических проблем. Мы продолжаем работать над этим совместно с министром экологического перехода Франции, а также организациями ISO, IEEE и МСЭ. В рамках этой работы планируется разработать дорожную карту измерений, которая будет представлена на Саммите действий ИИ во Франции в феврале следующего года", — добавила она.

Тем временем Национальная комиссия Азербайджана по делам ЮНЕСКО также поделилась сообщением в X, выразив радость и гордость по случаю визита Габриэлы Рамос в павильон Азербайджана на COP29.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября в Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня – саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.