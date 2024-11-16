БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день 4 500 гектаров земли в Азербайджане уже выделены под зону возобновляемой энергии.

Как передаёт Trend, об этом сказал руководитель отдела развития зон возобновляемой энергетики Агентства возобновляемой энергетики Азербайджана (AREA) Фаган Абдурахманов во время форума по инвестициям в энергетический переход для Центральной Азии в рамках COP29.

"В 2023 году была введена в эксплуатацию солнечная электростанция мощностью 230 мегаватт с Masdar "Гобустан", которая на тот момент стала крупнейшей солнечной электростанцией в регионе. Объединяя эти локальные амбиции с глобальной поддержкой, проект служит своего рода моделью как для нации, так и для всего мира, особенно для тех, кто стремится сбалансировать зависимость от традиционных источников энергии с ростом возобновляемой энергетики.

Кроме того, хочу добавить еще одну цифру: на сегодняшний день 4 500 гектаров земли в Азербайджане уже выделены под зону возобновляемой энергии. Эти земли включают в себя и масштабные проекты, которые, как мы рады сообщить, сегодня утром достигли финансового завершения совместно с нашими партнерами, присутствующими здесь [солнечной энергии "Билясувар" мощностью 445 мегаватт и "Нефтчала" мощностью 315 мегаватт]. Эти специально выделенные территории будут играть ключевую роль в реализации наших масштабных энергетических проектов и подтверждают решимость Азербайджана сделать устойчивое будущее реальностью",- подчеркнул он.