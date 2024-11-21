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Азербайджан обсудил с китайской компанией потенциальное сотрудничество в сфере зеленой энергии

Зеленая экономика Материалы 21 ноября 2024 15:41 (UTC +04:00)
Азербайджан обсудил с китайской компанией потенциальное сотрудничество в сфере зеленой энергии
Фото: Министерство Экономики Азербайджанской Республики

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Министр экономики Микаил Джаббаров на встрече с президентом компании PowerChina Resources Ltd. Янгом Тяньфу обсудил потенциальное сотрудничество в области зеленой энергии.

Об этом министр написал в своем аккаунте на Х, сообщает Trend.

"На встрече с президентом компании PowerChina Resources Ltd. Янгом Тяньфу мы обсудили потенциальное сотрудничество в области зеленой энергии, возможность использования благоприятной бизнес-среды нашей страны и реализации совместных инвестиционных проектов", - отмечается в публикации.

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