ITFC на COP29 представила программу TCCA+

БАКУ /Trend/ - Международная исламская корпорация по торговому финансированию (ITFC), входящая в состав Группы Исламского банка развития (IsDB), в ходе COP29 представила программу Trade Connect Central Asia+ (TCCA+), сообщает во вторник Trend.

Согласно данным ITFC, корпорация подтвердила свою приверженность устойчивому развитию на Конференции ООН по изменению климата (COP29) в столице Азербайджана Баку.

"Признавая влияние торговли на выбросы CO2, ITFC активно участвовала в мероприятиях COP29, продвигая устойчивые торговые практики в соответствии с Парижским соглашением и Целями устойчивого развития ООН. Инициативы ITFC на COP29 подчеркивали её акцент на климатической устойчивости и устойчивом сельском хозяйстве. В ходе панельной сессии под названием "Продвижение устойчивого сельского хозяйства и органического земледелия в Центральной Азии" была представлена программа ITFC TCCA+, направленная на улучшение доступа органической продукции к рынкам, усиление сертификации и продвижение устойчивых практик в регионе. Программа TCCA+ может сыграть важную роль в внедрении устойчивых торговых практик и инновационных технологий в Центральной Азии", - говорится в информации.

Отмечается, что, кроме того, ITFC приняла участие в инициативе Baku Initiative for Climate Finance, Investment and Trade (BICFIT), сосредоточенной на привлечении инвестиций, устойчивых к изменениям климата, а также поддержала Бакинскую министерскую декларацию об учреждении Партнёрства тюркских государств по климату, инновациям, зелёной экономике и торговле (CIGET).

Для более детального ознакомления с программой TCCA+ предлагаем вашему вниманию полную версию эксклюзивного интервью.