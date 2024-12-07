COP29 предоставила странам Каспийского региона платформу для демонстрации своей приверженности к энергопереходу

БАКУ /Trend/ - COP29 дала возможность Каспийским странам продемонстрировать свою приверженность к энергетическому переходу, развитию возобновляемых источников энергии и решению глобальных вызовов.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал президент Caspian Policy Center (CPC) Эфган Нифти, выступая на конференции "Энергетическая безопасность Каспийского региона и итоги COP29" в Лондоне.

Он также рассказал о ключевых соглашениях, достигнутых за последний год, включая поставки природного газа и "чистой" энергии из региона в Европу, таких как проект Черноморского энергетического кабеля.

Нифти подчеркнул значимость Южного Кавказа и Центральной Азии для мировых рынков и цепочек поставок. Он отметил рост связей и сотрудничества в Каспийском регионе, о чем свидетельствуют 17 визитов лидеров Центральной Азии в страны Южного Кавказа и 16 ответных визитов лидеров Южного Кавказа в Центральную Азию за последний год.

Президент CPC также выделил важность энергетической безопасности и охраны окружающей среды как главных приоритетов региона: "Проблема энергетической безопасности требует совместных действий. Каспийский регион играл ключевую роль в обеспечении традиционными энергетическими ресурсами и, глядя в будущее, готов вносить вклад в глобальную энергетическую безопасность за счет устойчивой, надежной и доступной "чистой" энергии".

Отметим, что конференция COP29, прошедшая в Азербайджане, ознаменовалась важными решениями:

- установлена новая ключевая цель по ежегодной мобилизации финансирования в размере 300 миллиардов долларов США, что втрое превышает предыдущую планку в 100 миллиардов долларов;

- введен в действие Фонд возмещения потерь и ущерба;

- завершены переговоры по созданию надежных углеродных рынков в рамках статьи 6 Парижского соглашения.

X: @Lyaman_Zeyn