Повышение эффективности ВИЭ — один из важных вопросов стратегии развития Азербайджана - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров посетил Королевство Саудовская Аравия и в рамках визита провел ряд встреч.

Об этом передает Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

Сначала министр экономики Микаил Джаббаров встретился с министром энергетики Королевства Саудовская Аравия принцем Абдулазизом бен Салманом Аль-Саудом.

В ходе встречи также были обсуждены возможности развития торговли и инвестиций между нашими странами, приоритетные направления повестки дня "зеленой" энергетики.

Министр экономики также провел встречу с министром инвестиций Королевства Саудовская Аравия Халидом бин Абдул-Азизом Аль-Фалихом. Было подчеркнуто, что экономические отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией развиваются, расширяются бизнес-связи между деловыми кругами.

Стороны обсудили возможности диверсификации экономики, продвижения торговли и инвестиций в соответствии с целями устойчивого развития наших стран.

На встрече с министром энергетики Королевства Саудовская Аравия принцем Абдулазизом бен Салманом Аль-Саудом состоялся обмен мнениями о приоритетных направлениях "зеленой" энергетической повестки наших стран, успешных результатах совместной деятельности в этой сфере и ее пользе для наших стран. Обсуждены возможности расширения сотрудничества по потенциальным проектам в рамках энергетического перехода.

Также было отмечено, что повышение эффективности возобновляемой энергетики и доли альтернативных источников энергии в энергетике является одним из важных вопросов стратегии экономического развития нашей страны. Было подчеркнуто важное значение, которое придается сотрудничеству с Королевством Саудовская Аравия в этом направлении.