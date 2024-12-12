TAP об исследованиях в области транспортировки водорода (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Трансадриатический трубопровод (TAP) рассматривает себя как важного партнера в реализации целей Европейского зеленого соглашения и Парижского соглашения, потенциально обеспечивая ЕС энергоресурсами с нейтральным уровнем выбросов углерода, такими как водород и биометан. Об этом в эксклюзивном интервью Trend сообщил управляющий директор TAP Лука Скьеппати.

"Наша цель — адаптировать TAP для транспортировки водорода. Мы активно оцениваем, насколько технически возможно использовать существующую инфраструктуру для транспортировки смеси природного газа и водорода. Для этого разработана дорожная карта, которая позволит подготовиться к транспортировке таких смесей в среднесрочной и долгосрочной перспективе, включая другие виды возобновляемых газов", — подчеркнул Скьеппати.

Он также напомнил, что проведенное в 2021 году предварительное исследование подтвердило технический потенциал TAP для будущей транспортировки смеси природного газа и водорода.

Этот результат открывает перспективы дальнейшей адаптации трубопровода к требованиям энергетического перехода.

"В настоящее время мы проводим испытания материалов трубопроводов в международной лаборатории. Результаты по материалам морских трубопроводов ожидаются в четвертом квартале этого года. На основе этих данных TAP оценит результаты и определит необходимость дополнительных испытаний в 2025 году. Также в этом году мы начали анализ пробелов для надземных установок, который будет продолжен в следующем году.

Кроме того, TAP принимает участие в совместном отраслевом проекте H2Pipe, направленном на разработку первых в мире руководящих принципов транспортировки водорода по существующим и новым морским трубопроводам", — отметил управляющий директор.

Отметим, что по Трансадриатическому трубопроводу, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются 8 миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.

X: @Lyaman_Zeyn