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АБР одобрил выделение средств на проект декарбонизации «Азербайджанских железных дорог»

Зеленая экономика Материалы 21 апреля 2025 10:20 (UTC +04:00)
АБР одобрил выделение средств на проект декарбонизации «Азербайджанских железных дорог»
Фото: Официальный сайт АБР

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) одобрил выделение средств на реализацию проекта декарбонизации «Азербайджанских железных дорог», сообщает Trend со ссылкой на АБР.

В рамках проекта будет выделено 250 000 долларов США из Специального фонда технической помощи, а также 1 миллион долларов через Фонд инноваций в сфере «умной» энергетики.

Отметим, что Азербайджан ставит перед собой цель к 2025 году утвердиться в качестве международного логистического хаба, улучшая транспортную связанность по Восточно-Западному и Северо-Западному коридорам, а также диверсифицируя торговые маршруты за счет Среднего коридора для повышения устойчивости экономики и региональной интеграции.

В связи с ростом объёмов грузоперевозок государственная компания "Азербайджанские железные дороги" следует международным практикам, акцентируя внимание на декарбонизации в поддержку климатических целей страны. АЖД продвигает повестку по декарбонизации, переходя с дизельной на электрическую тягу и увеличивая долю использования возобновляемой электроэнергии, что способствует повышению операционной эффективности и снижению издержек. Этот переход также принесёт сопутствующие выгоды, такие как улучшение качества воздуха, сокращение расходов на здравоохранение и создание рабочих мест в секторе чистой энергетики.

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