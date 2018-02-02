Подарок CavanNar по случаю Дня молодежи

2 февраля 2018 09:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Nar решил порадовать своих молодых абонентов по случаю Дня молодежи. Так, мобильный оператор подарит по 500 мегабайт интернета всем пользователям тарифа CavanNar. Нужно отметить, что срок использования подарка составляет 30 дней. По завершении бонусов, плата за услуги будет взиматься в соответствии с тарифом.

После внесения изменений в CavanNar, являющийся выгодным тарифом, в котором собраны воедино минуты, SMS и интернет-трафик специально для молодежи, мобильный оператор представил одно из самых выгодных предложений для молодого поколения пользователей на местном рынке мобильной связи. Так, присоединившись к данному тарифу, молодые абоненты ежемесячно получают по 300 минут внутри сети, 300 SMS на все номера внутри страны и 300 МБ интернет-трафика. Присоединиться к данному тарифу, объединяющему в себе более чем выгодные возможности для общения, можно всего за 99 гяпик.

Более подробную информацию о тарифах и кампаниях оператора Nar можно получить на странице nar.az.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G. В рамках стратегии постоянного усовершенствования качества сети, Nar представил новую услугу HD-Voice (High Definition Voice), которая позволила существенно улучшить качество связи и обеспечила максимально чистую передачу звука. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6500 базовых станций и охватывающей 93% территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги более 2-м миллионам абонентам.

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