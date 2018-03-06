Китайские предприятия становятся лидерами в разработке сети 5G

На прошедшем в испанской Барселоне Всемирном мобильном конгрессе-2018 (Mobile World Congress, WMC) сеть 5G, без сомнений, оказалась в фокусе внимания.

Как передает онлайн -издание "Жэньминь жибао", китайские предприятия, представленные ChinaMobile, Huawei и ZTE, активны в разработках, постепенно становятся ведущими компаниями в эпоху 5G.

Ассоциация GSMA опубликовала доклад, согласно которому сеть 5G уже совсем скоро станет реальностью. Согласно прогнозу, к 2025 году сеть пятого поколения покроет 40 процентов населения мира, а доля пользователей 5G составит 14 процентов от общего количества пользователей мобильного интернета.

По информации министерства промышленности и информатизации КНР, а также трех операторов связи China Mobile, China Telecom и China Unicom, предполагается, что к концу 2018 года ключевое звено производственной цепочки 5G в целом достигнет предварительного коммерческого использования, планируется, что в 2019 году начнется строительство сети 5G, а в 2020 году стартует официальное коммерческое использование. К настоящему времени три китайских оператора связи уже заявили о своих пилотных городах сети 5G. В ходе Всемирного мобильного конгресса компания China Mobile заявила, что построит самую крупную в мире по масштабам экспериментальную сеть 5G, а также отметила, что пилотные проекты стартуют в 2018 году в пяти городах, в частности, в Ханчжоу, Шанхае, Гуанчжоу, Сучжоу и Ухане. Вместе с этим, к 2019 году будет осуществляться «преждевременное коммерческое использование» сети 5G.

Компания Huawei официально представила миру первый коммерческий чипсет 5G в соответствии со стандартом 3GPP – Balong 5G01, а также первый терминал для пользования сетью 5G со стандартом 3GPP. Стоит отметить, что Balong 5G01 поддерживает частоту для 5G по всему миру.

В ноябре 2017 года компании ZTE, Qualcomm и China Mobile совместно заявили об осуществлении функциональной совместимости 5G с новым интерфейсом на базе стандарта 3GPP R15, ускорили коммерческое использование 5G.

Главный научный сотрудник ZTE Сян Цзиин отметил, что с 3G, 4G и до 5G, китайские предприятия играют все большую роль в продвижении развития модернизации этой индустрии, становятся ведущими компаниями в этой технологии.

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