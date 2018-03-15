Очередная кампания от Bakcell и Megafun

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, продолжает радовать участников программы лояльности Ulduzum выгодными предложениями и кампаниями.

На этот раз, абоненты Ulduzum оператора Bakcell имеют возможность получить скидку в 25% на игры и аттракционы в развлекательном центре Megafun. Так, начиная с 12 марта, каждый пользователь Ulduzum кто загрузит 20 AZN на карту Megafun, получит 25%-ную скидку на игры и аттракционы. Нужно отметить, что скидки в рамках кампании, не распространяются на игру в боулинг (большой) и зону Play Station.

Программа лояльности Ulduzum, которая насчитывает свыше 2,7 млн. абонентов и около 230 партнеров, на сегодняшний день, является одной из самых успешных программ, предоставляющих лучший клиентский опыт не только в Азербайджане, но и в странах Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии и Северной Африки. Помимо этого, программа предоставляет абонентам широкий спектр услуг и скидок и повышает уровень лояльности, как абонентов мобильного оператора, так и клиентов компаний-партнеров Ulduzum.

Отметим, что в программе лояльности Ulduzum могут принять участие абсолютно все абоненты Bakcell, совершенно бесплатно и без какой-либо абонентской платы.

Чтобы подключиться к программе Ulduzum, достаточно отправить бесплатное СМС-сообщение с текстом «1» на короткий номер 5555.

Мобильное приложение Bakcell Ulduzum, созданное с целью облегчить использование программы лояльности оператора, можно загрузить на мобильные устройства, работающие как на базе операционной системы iOS, так и Android по следующей ссылке: www.ulduzum.az

Компания Bakcell вносит свой посильный вклад в светлое будущее азербайджанской молодежи, обеспечивая молодых талантливых людей нашей страны необходимой поддержкой в получении образования и вопросах трудоустройства.

Компания Bakcell, первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@ Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.

Будучи крупнейшим инвестором ненефтяного сектора страны, компания Bakcell продолжает вкладывать значительные инвестиции в экономику Азербайджана, инвестируя в самые современные телекоммуникационные технологии, а также в людей, обслуживающих абонентов компании.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами посетите www.bakcell.com/az/news или www.bakcell.com/en/news (для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89.

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