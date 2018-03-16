Azercell проводит праздничную кампанию для своих абонентов

16 марта 2018 10:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Лидер сотовой связи страны Azercell Telekom накануне праздника Новруз порадует своих абонентов очередной смартфон-кампанией. Так, начиная с 16 марта, смартфон iPhone 8, вместе с интернет-пакетом 5GB и двухлетней бесплатной услугой Azercell Plus Musiqi, предлагается абонентам всего за 85 манатов ежемесячно.

Для участия в кампании абоненты могут обращаться в магазины Azercell Exclusive или центры абонентского обслуживания.

Для сведения отметим, что магазины Azercell Exclusive предоставлены в пользование абонентов в Баку (пр-т Бюльбюля, 5, пр-т Гара Гараева, дом 30/42, кв. 52), Хырдалане (пр-т Гейдара Алиева, ул. Мехти Гусейна, 54), Мардакане (пос. Мардакан, ул. С.Есенина, 92/2, кв. 30), Хачмазе (ул.Наримана Нариманова, 40), Губе (пр-т Гейдара Алиева,194) и Сумгайыте (11-й мкр., пересечение улиц Кероглы и Узеира Гаджибекова).

Компания Azercell Telekom, нацеленная на обеспечение своих абонентов доступными и удобными смартфонами, и впредь будет радовать их новыми кампаниями.

ООО Azercell Telecom, являющееся лидером в сфере сотовой связи Азербайджана, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора, было основано в 1996 году. Сеть Azercell с долей рынка в 48 процентов в секторе мобильной связи Азербайджана охватывает 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона абонентов пользуются услугами Azercell.

Компания Azercell внедрила ряд новшеств в стране, а именно GSM технологии, систему предварительной оплаты, мобильные интернет-услуги, налаживание связи на территории метрополитена, 24/7 Телефонный центр, офисные услуги семь дней в неделю без перерыва, услуги М2М, офисы Azercell Express, предоставляющие три вида услуг из одной точки, мобильные абонентские услуги, онлайн-услуги и абонентские услуги через социальные медиа, мобильную электронную подпись ASAN Imza и т.д.

В 2012 году компания Azercell впервые в стране представила сеть 4G. Согласно результатам исследований, которые были проведены компанией Global Wireless Solutions, измеряющей сетевое качество радиосигналов, а также международными системами «Opensignal» и «Testmy.net», специализирующимися в сфере оценки качества беспроводной связи, сеть компании Azercell показала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи Азербайджана.

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