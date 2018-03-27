РАКИБ подаст иск к соцсетям и поисковикам из-за запрета рекламы криптовалют

Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) подаст иск к Google, Twitter, Facebook и "Яндексу" из-за запрета рекламы ICO (первичное публичное размещение токенов) и криптовалют, сообщил журналистам президент ассоциации Юрий Припачкин, передает РИА Новости.

"Мы планируем подать иск в мае месяце. Компании известные: Google, Twitter, Facebook и "Яндекс", которые запретили рекламу криптовалют в своих сетях. Причем особенное возмущение у криптосообщества вызвал запрет Twitter, который только произвел подписку на собственную криптовалюту и запретил все остальные. Это возмутительный факт. Мы считаем, что это использование монопольного положения этих четырех компаний, которые вступили в картельный сговор между собой с целью регулирования рынка", — заявил Припачкин в кулуарах конгресса РАКИБ "Блокчейн РФ".

Он добавил, что иски также будут поданы к менеджерам и акционерам компаний, если выяснится, что они "имеют криптокошельки и ввели запрет для личной наживы".

По словам Припачкина, иск будет подан в американские суды через новую ассоциацию — Евразийскую ассоциацию криптовалют и блокчейна. "При ней будет создан криптофонд. И она, собственно, будет инициатором судебного процесса, а все желающие "скинутся" в этот криптофонд криптовалютами", — рассказал он.

В суд какого штата будет подан иск, решат юристы. "Вы знаете, что в каждом штате разное законодательство. Есть штаты, где лояльно относятся к криптовалютам, например, Вайоминг. Может, это будет по месту регистрации этих мессенджеров", — заключил президент РАКИБ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.