РАКИБ подаст иск к соцсетям и поисковикам из-за запрета рекламы криптовалют

27 марта 2018 15:01 (UTC+04:00)

Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) подаст иск к Google, Twitter, Facebook и "Яндексу" из-за запрета рекламы ICO (первичное публичное размещение токенов) и криптовалют, сообщил журналистам президент ассоциации Юрий Припачкин, передает РИА Новости.

"Мы планируем подать иск в мае месяце. Компании известные: Google, Twitter, Facebook и "Яндекс", которые запретили рекламу криптовалют в своих сетях. Причем особенное возмущение у криптосообщества вызвал запрет Twitter, который только произвел подписку на собственную криптовалюту и запретил все остальные. Это возмутительный факт. Мы считаем, что это использование монопольного положения этих четырех компаний, которые вступили в картельный сговор между собой с целью регулирования рынка", — заявил Припачкин в кулуарах конгресса РАКИБ "Блокчейн РФ".

Он добавил, что иски также будут поданы к менеджерам и акционерам компаний, если выяснится, что они "имеют криптокошельки и ввели запрет для личной наживы".

По словам Припачкина, иск будет подан в американские суды через новую ассоциацию — Евразийскую ассоциацию криптовалют и блокчейна. "При ней будет создан криптофонд. И она, собственно, будет инициатором судебного процесса, а все желающие "скинутся" в этот криптофонд криптовалютами", — рассказал он.

В суд какого штата будет подан иск, решат юристы. "Вы знаете, что в каждом штате разное законодательство. Есть штаты, где лояльно относятся к криптовалютам, например, Вайоминг. Может, это будет по месту регистрации этих мессенджеров", — заключил президент РАКИБ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Twitter ввел запрет на рекламу криптовалют
ИКТ 11:38
ЕС не исключает разделения Google из-за доминирующего положения
Европа 26 марта 13:36
Биткоин дешевеет, инвесторы ожидают более убедительной динамики на текущей неделе
Бизнес 26 марта 09:50
Saga Foundation объявила о планах создать криптовалюту, обеспеченную банковскими вкладами
Бизнес 24 марта 14:46
Власти Израиля начали расследование в отношении Facebook по делу Cambridge Analytica
Израиль 22 марта 21:29
В России допустили возможность обмена криптовалют на рубли
Бизнес 22 марта 12:20
В Азербайджане предлагают внедрить ICO для привлечения финансирования
Бизнес 19 марта 17:02
Биткоин дорожает после удешевления в выходные
Бизнес 19 марта 11:34
Twitter намерен запретить рекламу криптовалют – СМИ
ИКТ 18 марта 23:08
Биткоин дешевеет на новостях о запрете Google рекламы криптовалют
Бизнес 15 марта 09:50
Google планирует запретить рекламу криптовалют
Бизнес 14 марта 10:42
Биткоин продолжает умеренно дешеветь
Бизнес 14 марта 10:37
Лагард призвала к регулированию криптовалют на глобальном уровне
В мире 14 марта 01:58
Основные криптовалюты продолжают дешеветь
Бизнес 13 марта 10:04
Биткоин дорожает на торгах
Бизнес 12 марта 10:02
В Шри-Ланке заблокируют Facebook, Instagram и WhatsApp
Другие страны 7 марта 14:06
Стоимость биткоина снижается на торгах
Бизнес 7 марта 11:14
Бесплатный семинар в Баку: Как инвестировать в цифровую валюту?
Бизнес 5 марта 18:06