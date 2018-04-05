Nar продемонстрировал высокие темпы роста числа пользователей мобильного интернет

БАКУ /Trend/ - Согласно результатам оценки индекса лояльности клиентов (Net Promoter Score – NPS), проведенной независимой исследовательской компанией, Nar продемонстрировал самые высокие результаты на рынке мобильной связи по темпу роста числа пользователей мобильного интернета, сообщает мобильный оператор в четверг.

Такое заметное увеличение числа пользователей мобильного интернета стало возможным благодаря расширению охвата сети 3G, 4G и LTE-A, а также выгодным тарифам и широкому выбору различных интернет-пакетов.

По результатам исследований, Nar добился высокого показателя по индексу NPS по таким критериям, как качество мобильного интернета, использование сети для общения с друзьями и членами семьи (Friends and Family – F&F), а также разнообразность и выгодность тарифов и цен на услуги. В то же время, увеличился показатель удовлетворенности клиентов такими аспектами, как качество мобильного интернета, специальные кампании и предложения, а также услуги телефонии.

Нужно отметить, что по результатам сравнительных тестов, проведенных независимой международной компанией P3 Communications во втором квартале 2017 года среди сетей мобильной связи, сеть Nar продемонстрировала самые высокие показатели в стране по предоставлению услуг голосовой связи. Испытание основывалось на измерении качества клиентского опыта использования широкого спектра услуг, предоставляемых оператором.

В рамках стратегии направленной на постоянное улучшение качества своей сети, Nar представил услугу HD-Voice (High Definition Voice), обеспечивающую существенное повышение качества передачи голоса во время телефонных звонков. Сегодня, Nar предоставляет более двум миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 6500 базовых станций и охватывающей 93 процента территории страны.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G).

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