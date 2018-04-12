В Азербайджане проведены испытания детекторов трезвого состояния водителей

12 апреля 2018 16:07 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
В автобусах Баку установят детекторы контроля трезвого состояния водителей
ИКТ 14 марта 13:43
В Душанбе пенсионерам предоставили льготы на проезд в общественном транспорте
Центральная Азия 18 декабря 2017 14:31
Общественный транспорт в Анкаре будет работать круглосуточно
Турция 16 ноября 2017 12:14
Туркменистан внедряет в общественном транспорте электронную форму оплаты
Туркменистан 21 сентября 2017 13:10
Спецполосы на некоторых автодорогах Баку сохранятся после Евроигр для общественного транспорта
Бизнес 20 мая 2015 13:07
Общественный транспорт Баку во время Евроигр будет работать 20 часов в сутки
Baku 2015 : EUROGAMES 15 мая 2015 16:23
Транспорт Баку переходит на единые проездные карты
Бизнес 23 апреля 2015 11:59
Карточки возвращаются в бакинские автобусы
Бизнес 22 апреля 2015 17:35
Баку и Сумгайыт может связать легкий электрический транспорт
Бизнес 12 июня 2014 13:42
В Баку задержано 14 водителей, управлявших автобусами без соответствующих прав
Общество 27 февраля 2013 18:01
В Азербайджане нужен строгий контроль состояния здоровья водителей общественного транспорта - депутат
Общество 28 ноября 2012 14:00