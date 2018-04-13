В Азербайджане открылось юридическое представительство IBM

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане учреждено юридическое представительство IBM – ООО IBM Caspian, сказали Trend в пятницу в компании.

По словам собеседника агентства, Игорь Брюхов, который в настоящее время является сотрудником московского офиса IBM, назначен временным управляющим директором ООО.

«Также он на данный момент является подписантом IBM Caspian. Сферой деятельности Брюхова в первое время будут подготовка и формирование стратегии развития IBM Caspian», - сказали в компании.

До недавнего времени в Азербайджане, как сказал источник, функционировал филиал российского офиса IBM.

«Компания IBM начала развиваться в стране, в связи с чем было принято решение об открытии совместно с Госнефтекомпанией SOCAR предприятия «Caspian Innovation Center». В связи с этим также возникла необходимость открытия юридического представительства в Азербайджане – общества с ограниченной ответственностью, которым является IBM Caspian», - сказал источник.

Согласно информации в ведомственной газете Vergiler министерства по налогам Азербайджана, ООО IBM Caspian прошло госрегистрацию по системе "единого окна" минналогов 13 февраля 2018 года с уставным капиталом 500 тысяч долларов.

Как сказали в компании, возглавлявший ранее филиал российского представительства IBM в Азербайджане Илья Кравцов был переведен в московский офис компании. В настоящее время за бизнес IBM в Азербайджане отвечает управляющий партнер Багадур Ибрагимов.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev

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