Nar расширяет сотрудничество с университетом ADA (ФОТО)

18 апреля 2018 17:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - . Список проектов включает в себя осуществление таких мер, как сотрудничество с Фондом университета ADA с целью оказания поддержки студентам, демонстрирующим высокие результаты, партнерство с Инновационным центром ADA способствующим развитию студенческих стартапов, предоставление студентам и выпускникам ADA возможностей для стажировки и продолжения карьеры, а также участие сотрудников Nar в профессиональных тренингах, организованных в рамках программ университета по повышению квалификации.

После церемонии подписания, главный исполнительный директор ООО Azerfon Гуннар Панке отметил, что сотрудничество между Nar и университетом ADA открывает широкие перспективы для осуществления проектов в рамках широкомасштабной стратегии корпоративной социальной ответственности оператора.

«Я уверен, что наше продуктивное сотрудничество внесет большой вклад в развитие образования и просвещения в стране, а также послужит воспитанию специалистов в сфере информационных и коммуникационных технологий и развитию новых инновационных проектов», - отметил г-н Панке.

В свою очередь, проректор университета ADA Фариз Исмаилзаде выразил свою благодарность Nar за то, что оператор считает образовательные проекты одним из важнейших направлений своей стратегии корпоративной социальной ответственности. «Современные академические программы карьерной направленности университета ADA объединяют в себе теорию и практику. В этой связи, мы также уверены, что общение наших студентов с сотрудниками Nar, обладающими широким профессиональным опытом, будет очень продуктивным и принесет им много пользы», - отметил Исмаилзаде.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar, стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью.

В рамках стратегии КСО, Nar успешно сотрудничает с высшими учебными заведениями и соответствующими структурами страны, проводит стимулирующие акции для студентов, выступает в качестве спонсора многих конкурсов знаний и интеллектуальных соревнований.

Более подробную информацию о стратегии корпоративной социальной ответственности Nar можно получить на сайте nar.az.

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