Bakcell оказала помощь развитию малого бизнеса (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, выделила финансовые средства, с целью осуществления бизнес идей молодых людей, находящихся под патронажем Ассоциации «Детские деревни SOS Азербайджан». Благодаря этой поддержке, трое молодых людей получили возможность открыть свой малый бизнес.

20 апреля 2018 года состоялось открытие магазина цветов «Флористика» - первого из бизнесов, создание которых было профинансировано в рамках проекта «Центр карьеры и развития молодежи». На церемонии открытия приняли участие представители Bakcell и организации «Детские деревни SOS Азербайджан», а также общественные деятели и представители СМИ. Владелец нового магазина – Сеймур Казымли, вырос в одном из государственных детских учреждений и с юношеских лет работал в цветочном магазине. Сеймур провел в цветочном бизнесе около 7 лет, и все это время мечтал стать владельцем своего собственного магазина. Благодаря своей целеустремленности и идеально составленному бизнес плану, Сеймур стал одним из победителей проекта.

«Компания Bakcell успешно осуществляет целый ряд проектов, направленных на образование, развитие навыков, улучшение благосостояния детей и молодых людей, нуждающихся в особой заботе, а также обеспечение их возможностью открыть свое дело в будущем. Мы очень рады, что наше многолетнее сотрудничество с организацией «Детские деревни SOS Азербайджан» продолжает приносить плоды, и мы гордимся, что молодые люди, которых мы поддерживаем, превращаются в успешных бизнесменов» отметила Сухейла Джафарова, руководитель отдела по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям компании Bakcell.

«С ранних лет я мечтал о том, как стану бизнесменом и открою свой цветочный магазин, и благодаря этому замечательному проекту мои мечты сбылись. Это событие изменит всю мою жизнь к лучшему, и я хотел бы выразить свою искреннюю признательность компании Bakcell и Детским деревням SOS за заботу и поддержку» сказал Сеймур Казымлы на церемонии открытия магазина.

Отметим, что в ходе первого этапа проекта, осуществленного в прошлом году, 15 молодых людей находящихся под патронажем Ассоциации «Детские деревни SOS Азербайджан» приняли участие в семинарах под названием «Начни и совершенствуй свой бизнес». Три бизнес проекта, которые были признаны самыми успешными, по результатам оценивания, получили необходимое финансирование от компании Bakcell. Этими проектами стали «Магазин Цветов Флористика» и «Кафе Чайная» в Баку, а также «Фруктовый Базар» в Гяндже.

«Этот проект нужно расценивать как часть программы развития индивидуального предпринимательства Международной организации труда, которую полностью поддерживает и наше правительство. Я очень рад, что эта инициатива, которую мы начали вместе с Bakcell, уже приносит свои плоды. Мы продолжим наше сотрудничество в этом направлении, и я надеюсь, что благодаря этому проекту еще больше молодых людей смогут воплотить свои мечты в жизнь» отметил национальный директор организации «Детские деревни SOS Азербайджан» Рашад Гусейнов.

Добавим, что основными критериями для оценки проектов, являлось правильное составление бизнес плана, рентабельность и осуществимость идеи в реальных рыночных условиях, опыт и социальное положение кандидата и др. Все победители проекта имеют достаточно опыта, для осуществления своих бизнес идей.

Компания Bakcell оказывает поддержку детям лишенным родительской опеки, а также детям из малоимущих семей, в рамках сотрудничества с Ассоциацией «Детские деревни SOS Азербайджан» с 2009 года.

