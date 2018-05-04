Перенесены сроки проведения мероприятия «Дни Startup» в азербайджанском вузе

4 мая 2018 16:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Перенесены сроки проведения очередного мероприятия «Дни Startup», сказал Trend в пятницу председатель азербайджанского интернет сообщества Осман Гюндуз.

По словам Гюндуз, ранее проведение мероприятия было запланировано на четвертое-пятое мая в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности.

«Сроки были перенесены на середину мая. Точная дата проведения мероприятия будет оглашена позже», - сказал Гюндуз.

Мероприятие проводится при поддержке «Парка высоких технологий» и Государственного фонда развития информационных технологий министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Предыдущее мероприятие было организовано в Азербайджанском техническом университете, в рамках которого студентами было озвучено около 25 идей. Из них было отобрано пять, которые прошли оценку экспертной группы.

Среди пяти команд первые три призовых места заняли следующие идеи: «Smart Makeup» (мобильное приложение), «E-diagnose» (мобильное приложение) и «Asfalt enerji» (в сфере альтернативной энергетики). Победители были награждены сертификатами, подарками и денежными призами.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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