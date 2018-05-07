Узбекистан проведёт Саммит ОИС по науке и технологиям в 2020 году

БАКУ /Trend/ - Делегация Узбекистана во главе с заместителем министра иностранных дел Абдужабаром Абдувахитовым приняла участие в состоявшейся 5-6 мая 2018 года в Дакке (Бангладеш) 45-й сессии Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации исламского сотрудничества (ОИС). Об этом в понедельник сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Согласно информации, в работе сессии приняли участие делегации стран-участниц ОИС, руководители ряда международных организаций и финансовых институтов.

Руководители внешнеполитических ведомств государств-членов ОИС обсудили актуальные международные и региональные проблемы, перспективы дальнейшего развития многостороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, рассмотрели вопросы деятельности ОИС.

Узбекской делегация в своём выступлении особо отметила, что республика предпринимает практические шаги по внесению своего вклада в развитие исламской цивилизации. В частности, завершается строительство комплекса зданий Международного научно-исследовательского центра Имама Бухари в городе Самарканд, начата активная работа на Специальной кафедре ИСЕСКО при Ташкентском исламском университете.

Участники сессии были ознакомлены с конструктивными идеями и инициативами по развитию науки, технологий и инноваций, выдвинутыми главой государства на первом Саммите ОИС по науке и технологиям в сентябре 2017 года в Астане.

По инициативе узбекской делегации 45-я сессия СМИД ОИС приняла резолюции «О проведении второго Саммита ОИС по науке и технологиям в 2020 году в Узбекистане», «О создании Центра исламской цивилизации в Ташкенте», «О создании Международного исламского центра молодых ученых в Узбекистане».

Кроме того, в соответствующих резолюциях сессии СМИД была отмечена важность и актуальность прошедшей в Ташкенте 26-27 марта 2018 года Международной конференции высокого уровня по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие».

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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