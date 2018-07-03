Мобильный оператор Азербайджана устраняет перебои в сети

3 июля 2018 13:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с аварией в системе энергоснабжения, произошедшей в ночь со второго на третье июля, оператор мобильной связи Азербайджана ООО Azerfon (торговая марка Nar) работает в усиленном режиме, говорится в сообщении компании распространенной во вторник.

Оператором предпринимаются все необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы сети.

«Несмотря на сбой с подачей электроэнергии, значительная часть сетевой инфраструктуры работала в штатном режиме. В настоящее время работа сети в столице оценивается удовлетворительно. Работы по устранению трудностей в определенных районах продолжаются», - говорится в сообщении.

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