Локация АТМ азербайджанских банков стала доступна в одном мобильном приложении

13 июля 2018 08:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Компания Azertech разработало мобильное приложение Bankomat Plus позволяющее определять месторасположение банкоматов азербайджанских банков, сказал Trend руководитель проекта Шамхал Байрамов.

По словам Байрамова, в дистрибутиве представлены банкоматы 22 банков и их число по мере интеграции в систему увеличивается.

"В ближайшем будущем ожидается также интеграция в дистрибутив платежных терминалов MilliÖN. Кроме того, мы также разработали приложение YDM для определения месторасположения автозаправочных станций. В ней отражается информация о местонахождении АЗС госнефтекомпании SOCAR и компании Azpetrol", - сказал Байрамов.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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