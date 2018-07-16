GoldenPay повышает качество онлайн-платежей

БАКУ /Trend/ - Cозданная в июле 2007 года компания GoldenPay, являющаяся на данный момент самой крупной платформой онлайн-платежей, празднует свое 11-летие.

С каждым годом все большее количество новых клиентов пользуется услугами компании. GoldenPay, оправдывая их доверие, продолжает непрерывную работу над качеством своих услуг. Помимо надежного совершения транзакций, одной из отличительных черт компании является ответственная команда работников, готовая прийти на помощь каждому пользователю.

Специально по случаю дня рождения компании будет проведен конкурс с самыми различными достойными своих пользователей подарками, что так же бесспорно является признаком того, что компания думает о своих клиентах.

В проводимом конкурсе будут разыгрываться мобильные телефоны и другие интересные подарки, которые с нетерпением ждут своих владельцев.

Заметим, что в апреле 2011 года компания GoldenPay создала самую крупную платформу онлайн-услуг Азербайджана - Hesab.az.

Посредством данной платформы можно совершать коммунальные, мобильные, банковские, интернет и другие платежи. Также можно приобрести услуги онлайн-страхования и билеты в кинотеатр.

Кроме того, что это просто и удобно, оплатить услуги можно в удобное время с первого попавшегося компьютера, который подключен к интернету. Об утечке информации можно не переживать, безопасность обеспечена современными средствами защиты.

Вместе с тем, все платежи возвращаются зарегистрированным пользователям в качестве бонусов, которыми впоследствии можно воспользоваться.

В ближайшем будущем Hesab.az предоставит своим пользователям обновленный вебсайт и мобильное приложение.

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