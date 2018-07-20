Bakcell поддержала проведение летней школы «Автобус Знаний - 2018» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell оказала поддержку в проведении Летней Школы «Автобус Знаний - 2018», реализуемой министерством образования Азербайджана в период с 17 по 23 июля 2018 года.

Летняя Школа «Автобус Знаний» является образовательным марафоном, осуществляемым в рамках Национальной Образовательной Программы «Учи ради Азербайджана» и охватывающим различные города и районы страны.

«Автобус Знаний -2018» пройдет по маршруту Баку - Губа - Масаллы - Шамкир - Шеки - Габала – Баку. Целью летней школы является стимулирование развития учащихся в регионах страны, формирование их мировоззрения и повышение их интереса к учебе. В рамках проекта, ученики со слабыми и средними академическими показателями из 7, 8 и 9 классов школ модульного типа и средних школ, которые расположены в городах и деревнях пяти районов Азербайджана, принимают участие в индивидуальных тренингах по развитию и интеллектуальных соревнованиях.

Будучи социально-ответственной компанией, Bakcell всегда уделяет особое внимание развитию детей, их образованию и интеграции в общество. Программа КСО «Bakcell Stars» оказывает поддержку в образовании сотен детей каждый год, стараясь обеспечить для них еще более светлое будущее. Bakcell продолжит осуществлять плодотворную деятельность с целью обеспечить молодых талантливых людей нашей страны необходимой поддержкой в получении образования и вопросах трудоустройства, стараясь внести посильный вклад в светлое будущее азербайджанской молодежи.

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильного интернета третьего (3G) и четвертого (4G) поколения.

Благодаря более 6500 базовым станциям сеть Bakcell охватывает 99 процентов населения и 93 процентов территории страны (за исключением оккупированных территорий).

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

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