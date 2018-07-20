Azercell вновь удостоена сертификата «Socially Devoted»

БАКУ /Trend/ - ООО «Azercell Telekom», первый мобильный оператор, представивший систему клиентского обслуживания как в социальных сетях, так и в онлайн режиме, в очередной раз доказал высокий уровень сервиса и профессионализма в этой сфере. В первом квартале 2018 года официальная Facebook страница компании была удостоена сертификата международной службы «Socialbakers» в номинации за лучшую Социально Ориентированную страницу «Socially Devoted». Согласно исследованию аналитиков, компания Azercell ответила на 100 процентов всех запросов и обращений на своей станице. Отметим, что общее количество подписчиков официальной страницы Facebook Azercell превышает 440 000 человек и эта цифра динамично возрастает. Компания также не оставила без ответа запросы пользователей и своих абонентов в сети Twitter, в очередной раз опередив других мобильных операторов по данным показателям. У компании Azercell имеется около 600 000 подписчиков в социальных сетях, включая официальные страницы Twitter и Instagram. Подписчики располагают возможностью использовать высококачественные услугами в шести разных социальных сетях в режиме 24/7. Помимо возможности первыми узнать о новых продуктах, услугах и кампаниях, проводимых Azercell, подписчик, обратившийся в компанию через социальные сети, также получает оперативный ответ на все волнующие его вопросы с помощью онлайн-оператора.

Следует отметить, что Служба «Socialbakers» (http://www.socialbakers.com) занимается мониторингом социальных сетей по всему миру и обслуживает тысячи клиентов в более чем 75 странах мира. Компания награждает сертификатами те организации, на социальных страницах которых уровень коммуникации с пользователями находится на образцово высоком уровне.

ООО Azercell Telekom, будучи лидером сектора мобильной связи, а также крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Обладая 48 процентов рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, сеть Azercell охватывает 80 процента территории страны (за исключением 20 процента оккупированной территорий) и 99,8 процента населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Именно Azercell впервые представил в стране ряд новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного интернета, создание сети на территории метрополитена, Call-центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, оказывающие три услуги в одной точке, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, мобильную услугу электронной подписи Asan Imza и т.д.

В 2012 году Azercell впервые представил в стране услугу 4G. По результатам исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell – единственная в стране и на пространстве СНГ компания, удостоенная международного золотого сертификата «Investors In People» (Инвесторы в людей).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.